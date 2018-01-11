Вступая в высшую должность муниципальной службы – главы администрации Владивостока, Виталий Веркеенко покинул бизнес, но дело его очень даже живет, сообщает «Deita.ru».

Жемчужина бизнес-империи Веркеенко – технохолдинг «Сумотори» имеет давние связи с разными иностранными партнерами. Собственно, начиналась предпринимательская деятельность нынешнего мэра Владивостока 20 лет назад с продажи трех японских автомобилей HINO. Затем пришла очередь техники корейской и европейской.

С южнокорейскими бизнесменами «Сумотори» продолжает договариваться и сейчас, в формальное отсутствие Виталия Веркеенко у руля компании. 10 января 2018 года при поддержке и содействии представительства МКПП на Дальнем Востоке и АТР, состоялись технические переговоры представителей компании «Сумотори» с представителями компании DAEDONG Special Vehicle Co., Ltd Си Нам Чоем и компании Hyundai Motor Company Джу Йон Чу. Одним из главных вопросов стала совместная кооперация в сфере технической сборки автомобилей на базе компании «Сумотори». Кроме того, был поднят вопрос участия Ассоциации корейского автопроизводства в автошоу, запланированном во Владивостоке в мае 2018 года.

Выход из руководства бизнесом – обязательная процедура для любого муниципального служащего. Поэтому ранее занимаемые кресла Виталий Веркеенко освободил для других, своих людей. Саму группу компаний «Сумотори» возглавила Екатерина Пшеничникова, а известный фонд «Приморское кольцо» - Юрий Быстров. Тем не менее, в ООО «Технохолдинг Сумотори» с уставным капиталом компании около 10 миллионов рублей, 85,91% долей технохолдинга напрямую принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО "Фонд "Приморское кольцо", 4,53% - Галине Веркеенко.

«Выбивать» преференции для своего бизнеса, находясь в кресле мэра – очень заманчивый вариант, который до поры до времени успешно реализуется в целом ряде городов, включая Приморье. Но печальный опыт «сидельца» Игоря Пушкарева наверняка Виталия Веркеенко многому научил, да и основа его бизнеса находится в другом городе – Артеме. Поэтому ждать в реестре государственных закупок записей о приобретении Владивостоком для муниципальных нужд спецтехники или экзотичного французского моторного масла, дилером которых является «Сумотори», не стоит.

Тем не менее, образ мышления бизнесмена никуда не деть – бывших в бизнесе не бывает. Ему обязательно нужно произвести, или как минимум, реализовать некий «продукт». Для горожан, по замыслу нового мэра Владивостока, этот «продукт» - счастье. «Администрация будет работать не просто как «эффективный орган местного самоуправления», но фактически в качестве «фабрики счастья» для жителей Владивостока», – написал Виталий Веркеенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Санников