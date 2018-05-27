С приближением лета наступает сезон уличных гонок. На дороги Владивостока выезжают десятки стритрейсеров и гудят на всю округу. Бывший нелегальный гонщик из Владивостока, Саша Ветров, рассказал корреспонденту DEITA RU, почему ночные дрифтеры не хотят уходить с улиц на специализированные трассы, какие конфликты возникают у них с представителями закона и можно ли сегодня зарабатывать на профессиональном автоспорте.

В социальных сетях гуляют видеоролики, где ты «дубасишь» на своем «Лауреле» по ночным улицам Владивостока. Недавно ты стал участвовать в официальных соревнованиях по дрифту и уже несколько раз успел встать на пьедестал. Каждый уважающий себя гонщик, пришедший в серьезный автоспорт, должен до этого набить руку на улице?

Многие взрослые пилоты говорят, что они пришли в профессиональный дрифт из других видов автоспорта, и при этом не занимались никакими непотребствами на городских дорогах. Но на самом деле, большая часть из них лукавит, и, наверное, не помнит времена своей молодости лет десять назад, когда так же, как и нынешние молодые раздолбаи, они были увлечены постройкой тачек, сутками пропадали в боксах, а потом обкатывали их прямо на городских дорогах. В возрасте 20-24 лет вдолбить тебе в голову, что это опасно, что ты мешаешь другим автомобилям и прохожим, что этим надо заниматься только на трассах или других специально отведенных местах, очень сложно.

Почему в таком случае нельзя поехать на ту же «Змеинку» или «Примринг» и тренироваться без опаски за других участников движения? Слишком дорого или там не получаешь столько адреналина?

Из собственного примера могу сказать – когда я начинал заниматься дрифтом, то у меня не хватало смелости поехать на профессиональную трассу. Я думал, что для тренировки там нужно хотя бы что-то уметь, а иначе на тебя будут косо смотреть и крутить пальцем у виска. Ну, и не по карману тогда было такое удовольствие. Поэтому мы с пацанами катались по городу, но не просто ради прикола, а всегда старались повышать уровень - искали опасные споты и набивали на них шишки, царапали бампера об отбойники в попытке максимально ювелирно пройти повороты.





Во Владивостоке есть какая-то сформированная команда нелегальных гонщиков?

Есть в городе своеобразные «отцы», которые стояли у самых истоков всей дрифт-тусовки нашего региона. С ними отношения первое время не ладились - меня и моих товарищей особо никто не принимал, и относились к нам снисходительно. Чуть позже я научился правильно «ставиться» на дороге, поднаторел в плане вождения, плюс ко всему, в сети появились видео с моих уличных «прохватов». А потом и вовсе ушел из нелегала в официальный спорт. Ну, и потихоньку отношение ко мне со стороны дрифтеров изменилось. Сейчас со всеми гонщиками общаюсь на добром слове.

Расскажи, были ли какие-то серьезные конфликты с полицией? Как относишься к их работе?

Если бы ты меня спросил об этом 2-3 года назад назад, я бы ответил, что они там такие все конкретные ****** (редиски). А с возрастом постепенно приходишь к мысли, что эти люди просто выполняют свою работу. У меня это осознание пришло после того, как я стал тренироваться на трассах и перестал гонять по улицам. Раньше я не думал, что могу мешать кому-то спать, или что меня могут бояться на дороге. Нельзя сказать, что сейчас я нелегальную движуху не одобряю, но просто стал холоднее к ней относиться, наверное, потому что перестал быть ее составной частью.

Что касается конфликтов со стороны полиции - из-за громкого выхлопа, который был установлен на моей машине, как-то раз на собственный день рождения я загремел на 10 суток в спецприемник. Сейчас вспоминать забавно, а тогда было не до шуток – такая история накануне защиты диплома заставила меня сильно понервничать.

Почему ты решил себя попробовать в формате официальных соревнований?

Для меня улица была промежуточным вариантом развития карьеры, ступенькой к следующему этапу. Мне всегда хотелось заниматься профессиональным автоспортом, «раздавать угла» на трассе и расти в своем деле как квалифицированный пилот. Но видел я свое будущее со спонсорами и контрактами очень туманно. И по чистой случайности мне дико повезло. Благодаря тому, что я веду блог, на который подписано довольно много людей, одна автомобильная компания проявила ко мне интерес и предложила сотрудничество. Причем полноценное - я работаю на их имидж, делая рекламу, а они мне помогают, финансируя весь процесс подготовки машины и обслуживание ее во время выступлений на соревнованиях.

Получается, что автоспорт – это твой единственный источник дохода?

Представь себе (смеется). Для меня самого это приятный шок. До этого я успел поработать барменом, сотрудником в копировальном центре, мерчендайзером, продавцом сим-карт, в общем, везде, где попадалась нормальные условия и адекватная зарплата. Заработал, все потратил на запчасти, полмесяца сидишь «на дошираке» и ужимаешься во всем. А сейчас я занимаюсь тем делом, к которому у меня лежит душа, да и еще деньги за это получаю. Чтобы добиться такого результата, я 90% времени убиваю на это дело, отказывая друзьям, близким и себе в каких-то самых обыденных развлечениях. Да и для нашей страны найти спонсора в сфере автоспорта, который бы относился к пилоту с позиции равных партнерских отношений– это большая удача. Получился такой компот из моего труда, упорства и везения.

Максим Низкодубов