В докладе Центробанка говорится, что поведенческая модель молодежи России может подорвать основы пенсионной системы, сообщает DEITA.RU.

Эксперты считают, что представители "поколения Y", которые родились в 1980–2000 годах, активно копят деньги, но используют их для получения "качественных впечатлений", которые не всегда ориентированы на перспективу.



По мнению специалистов, такая "нерациональная" тактика может серьезно повлиять на баланс сбережений. Что в итоге подорвет устойчивость нынешней модели пенсионной системы.



Отмечается, что эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Такая поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, а это, в свою очередь, негативно скажется на росте экономики.

ЦБ, чтобы побороть негативные тенденции, планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с молодежью и работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов.



Ирина Петрова