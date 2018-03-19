Консервы, крупа, выпечка и другие продукты питания на избирательных участках были всегда. Но в этот раз цены на излюбленные деликатесы приморцев удивили, сообщает DEITA.RU.

Торговля бойко шла как рядом с избирательными участками (обычно привозили рыбу, бакалею, крупы), так и в фойе зданий, где располагаются места для голосования.

И на этот раз жители заранее были оповещены о том, что на избирательных участках развернется торговля продуктами питания по сниженным ценам. На призыв откликнулись многие производители региона. Но многие жители посетовали на отсутствие нужных им продуктов – дешевых соков и круп.

«У меня знакомая в Первореченсокм районе проголосовала – рассказала собеседница агентства, - так накупила себе соков: цена в два раза ниже, чем в магазинах – по 33 рубля за литр и взяла гречку за 30 рублей и тушенку за 39. Я тоже собралась, деньги приготовила, а у нас – рыбные консервы только были. Даже выпечку на этот раз не привели. Хотя консервы хорошие, вкусные, на ярмарке их всегда беру. Балык еще был, но для моей пенсии даже такая сниженная цена в 580 рублей за кило – дорого», - сказала пенсионерка.





«А крабы зато дешевые, - ответила еще одна проголосовавшая жительница Ленинского района, - давно не видела по такой цене, всего 380 рублей за банку. Это почти на треть дешевле, чем в магазине».

За консервами и рыбной продукцией на двух избирательных участках очередь выстраивалась с самого утра. К обеду очередь заметно поредела, но жители охотно подходили и покупали продукты. Пустые коробки рядом с прилавками все росли, а поток покупателей не уменьшался. Надо сказать, что цены на продукцию на избирательных участках во многих регионах Дальнего Востока была идентичной.

Так, в Приморье (как и на Камчатке) продавались мясные консервы (тушенка) по единой цене в 39 рублей, литр молока (тетрапак) стоил 40 рублей, гречка – 30, сахар – от 50 руб, разнообразная выпечка фактически в два раза дешевле, чем в магазинах.

Стоимость рыбной продукции также заметно ниже - в среднем, от 30 до 40 процентов. Больше всего жителей порадовали консервы из настоящего краба. По их словам здесь разница составила от 150 до 250 рублей за банку.





Итак, цены на «выборной торговле».

Краб натуральный «Дальневосточный», высший сорт банка – 380 рублей, печень трески – 77 рублей, сайра натуральная, сайра бланшированная в масле, сайра натуральная с добавлением масла продавались все по оной цене 50 рублей за банку. Горбуша в томатном соусе – 65 рублей, скумбрия натуральная в томатном соусе – 40 рублей, сельдь иваси (500 граммов) – 65 рублей, пресервы (спецпосол) – 80 рублей, в горчичном соусе на 5 рублей дороже.

Балык – 580 рублей за килограмм, консервы - кижуч натуральный – 66 рублей, горбуша – 68 рублей, скумбрия с добавлением масла – 45 рублей, печень трески по-приморски – 32 рубля, салаты из морской капусты («Пикантный», «Любительский» и «Дальневосточный») по 22 рубля за банку.

Инна Эстрина