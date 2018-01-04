Полицейские задержали находкинца, подозреваемого в совершении грабежа, об этом Deita.ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, местная жительница обратилась в полицию с заявление об ограблении ее несовершеннолетнего сына. Стоимость материального ущерба женщина оценила в семь тысяч рублей.

Установлено, что во дворе дома в Южном микрорайоне к 13-летнему подростку подошел мужчина и вырвал из рук мобильный телефон, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего находкинца. В отделе полиции он во всем признался.

Екатерина Лапкина