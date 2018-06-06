Вечером в среду, 6 июня, центр Владивостока встал в очередную пробку. Причина этого банальна — нелепое касательное дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент DEITA.RU.





ДТП случилось в районе дома № 56 по улице Светланской. Судя по фото, седан не уступил место перестраивающемуся на левую полосу микроавтобусу, водитель которого, видимо, не заметил легковой автомобиль.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина