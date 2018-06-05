Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме рассказала, к чему может привести рост цен на бензин, сообщает DEITA.RU.

По словам Набиуллиной, это может ускорить инфляцию на 0,2–0,4 процентных пункта.

«В структуре инфляции проявились факторы, которые вызывают особое беспокойство. Я имею в виду, прежде всего, цены на бензин», — отметила она.

Глава ЦБ считает, что подорожание приведет к росту общего уровня инфляции от 0,2 до 0,4 процентных пункта.



«Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета», — уточнила Набиуллина.

Напомним, в России цены на бензин и дизельное топливо на АЗС начали стремительно расти весной этого года.

Ирина Петрова