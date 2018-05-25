Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури», сообщает DEITA.RU по материалам финансового регулятора.



«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество банк "Уссури", рег. № 596, г. Хабаровск», - отмечается в приказе Банка России.

По данным Центробанка, лицензия отозвана из-за «неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов Банка России… в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, при отзыве лицензии учитывалась реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечается в документе.

Дмитрий Санников