Эксперты Центрального банка России отмечают, что в 2017 году фальшивомонетчики не забывали ни рублях, ни о валюте, сообщает «Deita.ru».

Лидерами среди подделок стали купюры в 100 долларов США, 50 и 100 евро, 100 китайских юаней, а также банкноты в 5 тысяч рублей. Их было 57,6% от общего количества изъятых денег. А вот долларов в общем количестве поддельной иностранной валюты оказалось 90%.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году на территории страны выявлено 63 тысячи поддельных российских купюр и купюр иностранных государств, в 2017 году их количество снизилось почти на 80% и составило всего 12,8 тысячи. Из них поддельных 5000-рублёвых купюр — 6165, 1000-рублёвых купюр — 4401, 500-рублевых купюр — 108 и 100-рублевых купюр — 32.



Поддельных долларов номиналом в 100 и 50 было в 2017 году выявлено 1875 штук, евро в 50 и 100 — 75 штук, а 100 юаней — 43 штуки.

Как пишет РГ, липовые купюры изготавливаются на основе подлинных, но неплатёжеспособных банкнот путем склеивания разных номиналов и фрагментов и реализуются они в основном через банкоматы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что фальшивые деньги заполонили Приморье.

Таисия Масина