Согласно данным, которые опубликованы на сайте Центробанка, зарплаты работников бюджетной сферы, попадающих под действие майских указов 2012 года, в марте 2018 года начали снижаться, сообщает DEITA.RU.



По мнению аналитиков, снижение связано с тем, что в январе-феврале зарплата была больше из-за единоразовых выплат.

Отмечается, что рост зарплаты в госсекторе и дальше, скорее всего, будет выше среднего по стране, что связано с выполнением майских указов 2012 года и индексации зарплат остальным бюджетникам.

В документе говорится, что в целом заработная плата в России растет высокими темпами на фоне снижения уровня безработицы

Напомним, в майских указах президента России — программе развития социальных гарантий, которую Путин изложил после вступления в должность главы государства в 2012 году, содержались параметры, на которые экономика должна выйти в течение его президентского срока. Среди них был указ о повышении к 2017 году заработной платы бюджетников до 100% (или 200%) от средней зарплаты по региону. Это усилило нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому срок исполнения указа продлили до 2018 года.

Ирина Петрова