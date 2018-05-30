Предельную стоимость кадастровых работ для дальневосточных гектаров установили депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании приморского парламента, сообщает DeITA.RU.

Проект закона "Об установлении максимальных цен на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование на территории Приморского края" одобрен депутатами Законодательного Собрания во втором и третьем чтении.

Документ был разработан в соответствии с федеральным законодательством, согласно которому предельная стоимость кадастровых работ для дальневосточных гектаров закрепляется на региональном уровне. Законопроект позволит исключить необоснованное завышение субъектами предпринимательской деятельности цен на определение границ земельных наделов, полученных по закону о дальневосточном гектаре, и соответственно уменьшить затраты граждан на их освоение.

Согласно проекту закона, цена на выполнение работ по установлению на местности границ участка площадью до одного гектара, состоящего из четырех характерных точек, не должна превышать 14000 рублей. Максимальная стоимость кадастровых работ для земельных наделов площадью до десяти гектаров, состоящих из десяти характерных точек, будет определяться с помощью дифференцированных коэффициентов: 1,2 - для участка площадью от одного до трех гектаров, 2 – для участка площадью от трех до шести гектаров, 2,5 – для участка площадью от шести до десяти гектаров. Кроме того, в случае необходимости выноса большего количества характерных точек, чем указано в проекте закона, допускается увеличение стоимости работ, но не выше 1400 рублей за каждую последующую точку.

Также в документе прописано, что работы по установлению границ земельного участка, предоставленного гражданам в безвозмездное пользование в соответствии законом о дальневосточном гектаре, должны включать в себя изготовление и закрепление на местности межевых знаков согласно требованиям действующего законодательства.

Как отмечает заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк, оптимальная стоимость землеустроительных работ была установлена на основании проведенного комитетом мониторинга цен на кадастровые услуги. Также законодатели учли расчеты по стоимости работ в зависимости от площади земельного участка и количества устанавливаемых знаков, которые были представлены Саморегулируемой организацией кадастровых инженеров. В результате максимальные цены на кадастровые работы, прописанные в законопроекте, приближены к тем расценкам, которые в настоящее время используют землеустроители.

Как напомнил Николай Селюк, в первом чтении документ был одобрен Законодательным Собранием Приморья на апрельском заседании. Ко второму чтению предложений и поправок не поступало, поэтому депутаты единогласно решили закон поддержать.

Дмитрий Санников