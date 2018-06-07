



Дмитрий Медведев предложил обнулить ставку НДС для внутренних авиаперевозок в регионы Дальнего Востока. Он уверен, что это поможет снизить конечные цены на авиабилеты, сообщает DEITA RU.

Кабинет министров разрабатывает поправки в Налоговый кодекс. Одно из нововведений – обнуление НДС для авиаперелетов в города Дальнего Востока. Стоит отметить, что сейчас ставка НДС для авиасообщений составляет 10 процентов, но для Калининграда и Крыма уже несколько лет действуют льготные тарифы, по которым эти регионы освобождены от налога на добавленную стоимость. Подобные условия теперь хотят установить и для ДФО. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в некоторых населенных пунктах Дальнего Востока самолеты иногда выступают в роли единственного транспорта. Поэтому правительство приняло решение сделать доступными для всех жителей региональные рейсы по дальневосточным городам.

На горячей линии «Аэрофлота» корреспонденту DEITA RU не подтвердили информацию о возможных сроках изменения цены на авиабилеты: «Пока не было официального распоряжения о введении обновленных тарифов с обнулением ставок НДС, поэтому на сегодняшний день мы работаем в штатном режиме, согласно стандартным тарифам».

Напомним, что при покупке места в самолете по направлению Владивосток - Хабаровск и обратно на ближайшие дни за полет в авиакомпании «Аврора» придется заплатить от 22 000 до 26 850 рублей. Цена аналогичного отправления из столицы Приморья в Хабаровск и обратно при покупке билета за месяц до вылета составит лишь 9 990 рублей. За 18 500 рублей можно долететь из Владивостока до Москвы и обратно при условии, что расстояние от Владивостока до столицы – 6400 км, а от столицы Приморья до Хабаровска – 645 км, при этом разница в стоимости двух направлений составляет всего 50%.

Максим Низкодубов