Водители Владивостока предлагают коллегам бороться с ростом цен на заправках оригинальным способом, сообщает Deita.ru.

Очередная массовая рассылка в мессенджерах гласит следующее:

"Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут,еще немного и мы увидим 50-60руб за литр а может быть и больше (...). Чтобы сделать это без каких - либо неудобств для себя, возникла такая идея: В течение двух месяцев НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим ЭТО РОСНЕФТЬ".

Авторы рассылки пытаются добиться массовости, чтобы наказать нефтяные компании.

"Нужно,чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность,этого довольно легко достичь!Читайте дальше,чтобы узнать, что необходимо сделать".

Организаторы утверждают, что это всемирная акция. "Пусть возвращаются хотя бы к прежним ценам в 16-20 руб/литр!" - призывают в рассылке. Даже существует график "протестов": январь - "Роснефть", февраль - "Альянс", март - "Бензо".

Между тем, эксперты действительно полагают, что в 2018 году цена за бензин марки АИ-92 будет стоит 51,9 рубля, АИ-95 — 53,4 рубля за литр, а дизельное топливо — 53,2 рубля за литр.



Стоит отметить, что подобные акции проводились не раз - никакого эффекта данные мероприятия не возымели.

Василий Кучин