Проект стабилизации цен и объемов поставок бензина на АЗС разработала Федеральная антимонопольная служба, сообщает DEITA.RU.

Новые требования в первую очередь распространятся на компании, имеющие крупнейшие в России нефтеперерабатывающие заводы. Согласно проекту, нефтяникам увеличат объем обязательных продаж топлива на бирже. Сейчас они обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива. Такие нормативы утвердили ФАС и Минэнерго.

Как пишут Известия, большинство нефтяников выступили против таких нововведений, заявив, что они и так перевыполняют действующие нормативы.

Таисия Масина