По сравнению с прошлым годом, стоимость ели выросла почти в два раза, поэтому жители города требует навести порядок, сообщает «Deita.ru».Свидетельницей возмущённого диалога двух жительниц Владивостока сотрудница редакции стала случайно, но оставить без внимания вопиющие факты не смогла. Тем более, что тема – самая новогодняя, только радости в ней маловато.«Не могу представить праздник без живой елки, - рассказала в беседе с «Deita.ru» жительница Владивостока, представившаяся Ириной Петровной, - только с каждым годом исполнить зимнюю мечту становится все труднее. Причем, совершенно непонятно, из чего складываются такие цены и почему их никто не контролирует? Вначале поехала на официальный елочный базар - специально посмотрела их список на сайте городской администрации. Цены просто ошарашили – меньше полутора тысяч ничего нет! Причем эта цена на самую «жиденькую», я бы сказала, облезлую елку. В среднем, их стоимость составляет 1800 – 2500 рублей и выше. Причем, никто так и не смог ответить на вопрос – почему именно такая цена и кто ее устанавливал. Мне это не по карману, решила – ладно, пойду на незаконный рынок – там ценник, обычно, ниже.Такие «точки» найти в городе легко – только на них нет таблички «Елки». И что же? Там цены тоже «взлетели» - самая дешевая стоит от 1700 и выше…».«Я сами ели даже не смотрела, - продолжила разговор другая собеседница, Мария Перфильевна, - искала «лапы». Самые дешевые в этом году – от 250 рублей, это - три веточки. В прошлом году одна ветка стоила 50 рублей, весь «букет» из трёх елочных «лап», соответственно, 150 руб.».Как рассказали жительницы, такая ситуация – практически по всему городу.«Если раньше с машины можно было купить одну «ветку», то сегодня они уже все «сформированы» минимум, по три штуки. Не знаю, можно ли было договориться и предусмотреть на официальных елочных базарах торговлю не только елками, но и ветками… Получается нам, пенсионерам, сегодня не по карману даже несколько елочных веток».Как выяснило «Deita.ru», регулирование цен находится исключительно «в руках» предпринимателей.Как сообщили в отделе потребительского рынка управления экономии и развития предпринимательства администрации Владивостока, разрешения на реализацию главного новогоднего атрибута выдавались предпринимателям, которые заключили договоры с компаниями, занимающимися утилизацией бытовых отходов, в том числе в том числе и не проданных елок.Администрация краевого центра на основании порубочных талонов, разрешения на торговлю, которые предприниматели предоставляют в муниципалитет, составила список тех, кто будет работать на елочных базарах. Также в компетенции городских властей – контроль за уборкой территорий после завершения работы елочных базаров.А цена на товар – в данном случае на елки, «лапы», всевозможные ветки и венки – зависит от желания и решения владельцев главного новогоднего атрибута.Однако приморская столица богата не только «жадными» до прибыли торговцами. Приятной неожиданностью стала елочная площадка в районе автовокзала, на Второй Речке. По словам очевидцев, там продавали ели от 1000 рублей, а еловые ветки вовсе раздавали бесплатно – молодые парни подарили желающим не только главный новогодний атрибут, но и хорошее настроение. Но рядом тоже торговали елками – только от 2000 рублей за шутку.По традиции, наиболее низкая цена на главный новогодний атрибут – 31 декабря, причем к вечеру она снижается практически до минимума. Но мало кто откладывает покупку до последних минут, потому что хочется порадовать детей, которые ждут самый сказочный праздник. Ведь откуда тогда взять подарки, которые всегда оказываются под елкой?Напомним, сегодня в приморской столице работают 50 площадок – «Елочных базаров».Для удобства горожан они расположены во всех районах Владивостока. Покупателям предлагают ёлки , привезенные из Кавалеровского, Дальнегорского, Чугуевского и других районов Приморского края.

Инна Эстрина