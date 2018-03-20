Насколько отличаются цены на разных рынках Владивостока решил выяснить корреспондент DEITA.RU

Самые дорогие помидоры обнаружены на рынке «Вторая речка». Здесь за килограмм азербайджанских помидор просят 900 рублей, а узбекских 1000 рублей. Продавцы уверяют, что овощ этот экологически чист и вкусен оправдывая баснословность цены. Здесь же можно купить помидоры, привезённые из Хабаровска, по цене 400 и 700 рублей за килограмм.





Тут же, в районе Второй речки, на рынке «Березка» торгуют китайскими помидорами по цене от 120 до 200 рублей, а азербайджанскими по 850 рублей за килограмм. Самые дешевые китайские помидоры обнаружены на Спортивной — от 100 до 140 рублей. На Луговой этот же товар китайского производства стоит от 120 до 200 рублей, привезенный из Хабаровска — 480, из Партизанска — 350.





Картофель прошлогодний по городу стоит от 25 до 60 рублей. Самая широкая ценовая палитра представлена на Спортивной — 25, 30, 35 и 40 рублей за килограмм картофеля. На Луговой цена уже начинается от 45. Здесь картофель продают за 45, 50 и 60 рублей. Цена молодого китайского картофеля — 100 рублей. Для сравнения на второреченском рынке «Берёзка» молодой картофель стоит 120 и 150 рублей.





Самые низкую цену на яблоки удалось найти на «Спортивной» — от 80 рублей. В зависимости от сорта, здесь можно купить этот фрукт по 90, 100, 120, 150, 160, 180 и 220 рублей за килограмм. На рынке «Некрасовский» яблоки предлагают по цене от 100 до 170, на рынке «Вторая речка» от 170 до 250, «Берёзка» 120–200, на Луговой от 110 до 220 рублей за килограмм.





На капусту белокочанную цена на рынках в различных частях города составляет от 35 до 60 рублей за килограмм. На Спортивной её можно купить и за 35, а вот на рынке «Вторая речка» продают уже за 60. Надо сказать, что здесь же её можно найти так же и по 40 рублей.





В городе появилась клубника, от мелкой ягоды до крупной «королевского» вида. Самая дорогая клубника замечена на рынке «Вторая речка» — 500 рублей за килограмм, на «Берёзке» подобная ягода идёт уже за 400, а начинается здесь цена от 200 рублей. На рынке «Некрасовский» цена так же стартует от 200 рублей за мелкую ягоду и доходит до 350, на Луговой — 300, 400, на Спортивной цена начинается от 150 и доходит до 300 рублей за килограмм.





Цена на красную рыбу разнится ещё и в том, целая ли это рыбина, кусок с хвостом или с головой. Кижуч был обнаружен на рынке «Некрасовский» по цене 450 рублей, на рынке «Вторая речка» — 600, Спортивной — от 430 до 550, на Луговой — от 460 до 550 рублей за килограмм. Кета на рынке «Некрасовский» продаётся по цене 370–400 рублей, «Вторая речка» — 410, «Берёзка» — 410, на Луговой — 420, на Спортивной — от 250 до 420 рублей за килограмм.





Камбала была замечена что на «Берёзке», что на Луговой по одной цене — 140–200 рублей. Навагу, выловленную в районе острова Русского, можно купить за 230 на «Берёзке» и на Луговой. На Спортивной от 180 до 250 рублей за килограмм. Сахалинская навага везде по 100, на Спортивной её можно найти и по 85 и по 65 рублей.

Ирина Павленко