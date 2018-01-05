Первая в наступившем году продовольственная ярмарка открылась сегодня, 4 января, в центре Владивостока, сообщает «Deita.ru».

Многие горожане устремились за фермерскими продуктами от приморских производителей. Ассортимент достаточно обширен - это мясная, рыбная, хлебобулочная продукция, мед, соленья и сладости.

Как пишет популярный паблик в соцсети, больше всего владивостокцы интересовались местными морепродуктами: кальмаром по 175 рублей за кг, треской за 70 рублей, камбалой за 100 рублей, крылом ската за 180, охлажденной навагой за 170 рублей. Кроме того, здесь продавались клешни камчатского краба - 1050 рублей за кг, сало за 420 рублей кг, свиная колбаса по 455 рублей, бульонные куры по 200 рублей за штуку.

Однако, такие цены на продукты изрядно возмутили подписчиков паблика: "Как будто ярмарка в московском ЦУМе открылась", - пишет недовольный горожанин. Другой пользователь удивился стоимости сала: "Сало 420? Оно из чего? Вернее из чьего мяса???". Такая же реакция последовала на цены на рыбу и свиную колбасу.

Многие отметили, что это ярмарка "продавцов-перекупов , основная клиентура пенсионеры так как все в одном месте сосредоточено" и цены здесь "всегда космические! Хотя продавцы за место не платят".

Горожане призвали властей разобраться с данным вопросом, потому что на сегодняшний день здесь "цены не дешевле рынков и супермаркетов" и "единственное, что можно и нужно покупать на таких ярмарках- дикоросы и всякие таежные травки в сезон".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новогодняя ярмарка развернется во Владивостоке.

Таисия Масина

