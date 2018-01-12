11 января краевой администрации прошло заседание Антинаркотической комиссии, сообщили Deita.ru в епархии Владивостока.

В её работе от Владивостокской епархии приняли активное участие руководитель душепопечительского центра реабилитации нарко- и алкоголезависимых протоиерей Александр Талько и его помощник И.Н. Чистякова.

На заседании были озвучены вопросы по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации в Приморском крае а также по профилактике диагностики, лечению и мерах по повышению эффективности проводимых работ.

В своем докладе отец Александр рассказал об особенностях православного душепопечения и привёл основные показатели деятельности с 2004 г по настоящее время. Так из поступивших на реабилитацию 535 человек 120 человек находятся в состоянии устойчивой ремиссии. 26 выпускников центра создали семьи, в которых родилось 27 детей.

Экономический эффект от ежедневных трудов по душепопечению за последние 12 лет составил 90 млн. руб. В результате деятельности православного реабилитационного центра ежегодно порядка 12 млн. руб. выводится из наркобизнеса и вкладывается в российскую экономику.

Благодаря воспитанию нравственных ценностей выпускники создают крепкие семьи, в которых рождаются дети. А дети, видя положительный пример трезвой жизни, переносят эту модель на свою взрослую жизнь.

Михаил Грач