В Хасанском районе Приморья налажены временные автобусные перевозки между сёлами, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, эта мера будет действовать до тех пор, пока в районе не завершится конкурс на выполнение регулярных муниципальных перевозок.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, ранее муниципальные перевозки по двум маршрутам в районе выполняло предприятие «Славянское АТП». Жителей возили автобусами по маршрутам Славянка – Безверхово – Перевозная и Славянка – Барабаш – Приморская.

«Автотранспортное предприятие ООО “Славянское АТП” прекратило перевозки по этим маршрутам. Сейчас администрация Хасанского района инициировала проведение конкурса на выполнение муниципальных регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу», – сообщили в департаменте

Как отметил Александр Костенко, Администрация края договорилась с руководством работающего в районе ООО «Беркут», и компания с 15 марта приступила к выполнению перевозок пассажиров из населенных пунктов Перевозная и Приморская по заказам. Эта мера будет действовать, пока не завершится конкурс и на маршрутах не появится перевозчик.

Михаил Грач