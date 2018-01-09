8 января инспекторы провели рейд в частном секторе Владивостока, сообщили Deita.ru в ГУ МЧС Приморья.

В ходе рейда инспекторы общались с людьми, с населением были проведены разъяснительные беседы о соблюдении требований пожарной безопасности. Жильцам частного сектора рассказали о правилах пользования печным отоплением, об использовании электрических приборов, а также напомнили правилах пожарной безопасности при сжигании мусора и сухой травы в весенний период, а также о своевременной очистке территорий от горючих материалов и мусора, о создании у жилых строениях запаса воды.

Гражданам были вручены памятки с требованиями по обеспечению пожарной безопасности в лесах, а так же правила поведения случае возникновении пожара. По просьбе некоторых домовладельцев у которых имеются огнетушители, специалисты рассказали о правилах их использования.

Михаил Грач