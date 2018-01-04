Ученые утверждают - встречи два раза в неделю и секс раз в семь дней - идеально для влюбленных пар, сообщает «Deita.ru».

Если партнеры будут видеться и заниматься сексом чаще, у них быстро наступит эмоциональное выгорание. А это очень вредит только начавшимся отношениям.



Как пишет Daily Mail частая интимная близость создает только иллюзию духовного родства, тогда как реальность более сурова - чтобы узнать истинный характер человека, требуются годы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что может сделать ваши отношения более прочными.

Таисия Масина