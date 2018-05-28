Состояние автобусных остановок во Владивостоке вновь обсуждают в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Так, на этот раз очевидцы сфотографировали автобусную остановку, вид которой их совершенно не радует.

"Это достопримечательность, является автобусной остановкой конечной остановки автобуса по маршруту №12. Настроение задает на весь день. Возможно, должностные лица, отвечающие за благоустройство, обратят внимание", - комментируют они.



Впрочем, информации о том, какая именно это остановка, на данный момент нет. Некоторые из пользователей соцсетей сомневаются в том, что она является конечной остановкой данного маршрута.









Однако большинство пользователей иронизирует, обсуждая состояние автобусных остановок в городе и крае.

"А чего жаловаться? У нас на Русском остановки - это просто знаки", - пишут пользователи соцсетей.



"Стены есть, крыша есть ... грязно. Ну вроде все по ГОСТу. Че не так?", - комментируют другие.



"Нормально всё! Вы на Фанзавод ездили хоть раз!? Вот там настоящий ... ", - отмечают третьи.

Ирина Петрова