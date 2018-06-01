Школьник из Орегона нарядился в Человека-паука, чтобы попросить свою девушку пойти с ним на выпускной, рассказываетDEITA.RU.

17-летний Адам Хэзелтон свесил веревку из окна своего дома и повис головой вниз в знаменитой позе Человека-паука.

Хэзелтон попросил свою 17-летнюю девушку Дженну Макинтош выйти на улицу. Ничего не подозревающая Дженна шла целых 7 минут, поэтому Адаму пришлось достаточно долго повисеть.

«Я знала, что он собирался предложить мне пойти с ним на выпускной, но никак не ожидала, что он сделает это, свисая с окна. Я была в шоке», - рассказала Дженна Макинтош.

Подросток практиковался в висении вниз головой в зале, чтобы все прошло как по маслу.

Позднее девушка разместила фото с того вечера в Twitter, и там оно стало настоящей интернет-сенсацией.

Алина Калинина