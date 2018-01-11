Ситуация на Корейском полуострове вновь в центре внимания, причем она напрямую касается и Приморья, сообщает «DEITA.RU».

Заявление на ежегодной пресс-конференции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о готовности встречи и проведении переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, может кардинально изменить обстановку в регионе.

После проведённых впервые за три года переговоров высокопоставленных чиновников КНДР и Республики Корея агентство «Ренхап» распространило информацию о возможности встречи двух лидеров — Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына только «при определенных условиях». Ранее Сеул и Пхеньян выступили с совместным заявлением, что готовы провести переговоры по снижению напряжённости.

Напомним, что подобные переговоры лидеров двух корейских государств проходили дважды: 2000 и 2007 годах в Пхеньяне, при бывшем лидере КНДР Ким Чен Ире.

На фоне ранее озвученного мнения президента США Трампа о бесперспективности диалога с Северной Кореей по ее ядерной программе, встреча лидеров двух корейских государств может изменить обстановку в регионе, который находится так близко к Приморью. Именно поэтому здесь, на берегу Тихого океана, жители с тревогой и волнением наблюдают на развитие событий. Жители «жарко» обсуждали все возможные варианты, вплоть до возможности третьей мировой. Чем все-таки грозит Приморью встреча лидеров КНДР и Республик Корея, «DEITA.RU» попросила прокомментировать приморского эксперта — кандидата политических наук, доцента Школы гуманитарных наук ДВФУ, эксперта РИСИ Петра Самойленко.

«Эскалация ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и заявления Дональда Трампа о бесперспективности переговоров США и КНДР до момента свертывания работ по развитию ядерного оружия и средств его доставки Пхеньяном вряд ли можно рассматривать как действенный дипломатический шаг. Опыт показывает, что агрессивная либо угрожающая риторика на истеблишмент Северной Кореи влияют слабо. Более того, скорее они сыграют в минус, чем в плюс.

Во всяком случае, очевидно, что пути решения должны быть не угрозой каких-то военных действий, а дипломатическими шагами, прежде всего, при участии наиболее заинтересованных, как минимум за счет территориальной близости, стран – России, Японии, Республики Корея и Китая.

Не исключено, что заявления руководства США преследуют в большей степени внутриполитические цели, прежде всего, рост популярности действующего американского президента на основе «шлифовки» образа «внешнего врага». Активная международная риторика на основе «демократического базиса» — то есть заявлений о необходимости демократизации режимов в определенных государствах, одно из традиционных направлений политики республиканцев.

Обнародованная позиция президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о готовности начать диалог с коллегой из Пхеньяна — хороший знак, являющийся показателем, в том числе, более активных действий Юга и меньшей, так скажем, «оглядки» в сторону США в вопросах урегулирования межкорейского противостояния.

Естественно, переговоры должны иметь взаимный, обоюдный характер. Один из вариантов потепления отношений между КНДР и Республикой Корея — появление совместных экономических проектов, поскольку взаимный экономический интерес в большинстве случаев смягчает внешнеполитическую риторику и пропагандистский накал.

Если говорить о Приморье, то любой, даже локальный военный конфликт на Корейском полуострове, однозначно, негативно скажется на жизни жителей региона. Даже испытания ракетных систем в районе полуострова традиционно вызывают повышенную нервозность и опасения приморцев, и всплеск соответствующих публикаций в медиа.

В целом, полагаю, что вероятность военного конфликта на Корейском полуострове не столь высока, как это преподносится во многих ангажированных источниках, но и пускать эту ситуацию на самотек отнюдь нельзя. Кстати говоря, наличие возле Дальнего Востока и Приморья такой «точки кипения» сказывается и на экономической конъюнктуре внешнеэкономической деятельности. И эта тема не случайно обсуждалась в прошлом году на Восточном экономическом форуме, хотя формат данного мероприятия изначально сугубо экономический, однако на пленарном заседании обсуждалась именно корейская проблема преимущественно в военно-политическом ключе. Поэтому нормализация нынешней ситуации вокруг КНДР, безусловно, выгодна Приморью. Это служит, в том числе, и развитию с нашим участием межкорейских экономических проектов в рамках ТОРов и Свободного порта.

Инна Эстрина