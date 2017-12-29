На этот раз к «золотым» трофеям мирового и европейского чемпионатов добавился еще один, сообщает «Deita.ru».

Лучший кикбоксер России 2017 года, капитан сборной страны, самый титулованный воспитанник приморской Федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса России Александр Захаров, президент приморской Федерации кикбоксиснга Виктор Тарабарин, прославленный наставник спортсмена – педагог дополнительного образования ЦРТДЮ УГО, старший тренер краевой Федерации кикбоксинга Андрей Подоплелов совместно с Аппаратом антитеррористической комиссии Приморья и краевым департаментом физической культуры и спорта, при поддержке местной администрации, провели серию встреч и мастер-классов в Дальнереченске.

Напомним, Александр Захаров - чемпион Европы (2016 г.), двукратный чемпион мира по кикбоксингу (2015 и 2017 годов) занимается пропагандой спорта и здорового образа жизни и проводит такие встречи уже не первый раз. И сейчас Александр встретился со школьниками Дальнереченска, провел открытую тренировку для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Для ребят встреча стала незабываемой: они с увлечением слушали чемпиона и с удовольствием приняли участие в тренировке. Такая же встреча прошла и в КГОКУ «Центр содействия семейного устройства». Александр Захаров рассказал воспитанникам детского дома о популярном виде спорта – кикбоксинге, о своем непростом жизненном пути, о том, как добился таких высоких результатов.

«Самое главное, что юные спортсмены поняли - чтобы быть первым, выигрывать золотые медали - нужно трудиться, - рассказал в беседе с «Deita.ru» президент приморской Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - без каждодневных тренировок, полной самоотдачи не стать чемпионом».

Также во встречах принимал участие и член приморской Общественной палаты, представитель фонда «Честь и достоинство» Павел Курманов, который по поручению Аппарата антитеррористической комиссии Приморского края провел тематические занятия по антитеррористической проблематике. Павел рассказал ребятам, как грамотно действовать при попытках вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность. В свете последних событий это весьма актуально, и в крае намерены продолжить профилактическую работу с молодёжью, пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Причем работа самого титулованного спортсмена Приморья уже получила высокую оценку. Буквально на днях Александр Захаров был лично отмечен главой региона – врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вручил самому титулованному воспитаннику краевой Федерации кикбоксинга благодарность «За высокие профессиональные достижения, вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни».

Инна Эстрина