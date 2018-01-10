Неудачную покупку тушеной говядины совершил житель Владивостока в одном из супермаркетов, сообщает «Deita.ru».

Как рассказал корреспонденту «Deita.ru» покупатель, банку «тушенки» он приобрел 29 декабря 2017 года в магазине «Фреш25» по адресу: Народный проспект, 28. Судя по маркировке, со сроком годности у продукта было все в порядке. Но не все хорошо оказалось внутри. Вместо аппетитного дополнения к яичнице в банке оказалась зелено-черная слизь, чем-то напоминающая легкие курильщика из антитабачных социальных видеороликов.

Употреблять такое в пищу было невозможно, и обманутый клиент отнес неудачную покупку обратно в магазин с настоятельной рекомендацией убрать с прилавков недоброкачественный товар во избежание отравлений других покупателей.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что один из фирменных рыбных магазинов Уссурийска торгует куриной просрочкой и рыбой неизвестного происхождения.

Дмитрий Санников