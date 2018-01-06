Пьяный молодой человек в городе Артем напал на таксиста, который довез его до указанного адреса, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии Приморского края.

Таксист, обратившись в полицию, рассказал, что злоумышленник неожиданно схватил с сидения телефон, выскочил из салона авто и скрылся в неизвестном направлении.

Беглеца задержали в районе железнодорожный путей. Похищенный телефон преступник попытался выкинуть, однако стражи правопорядка его нашли при осмотре местности.

Подозреваемым в совершении грабежа оказался ранее судимый 24-летний местный житель, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что погоня в духе голливудского боевика развернулась во Владивостоке.

Таисия Масина