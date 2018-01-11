В Хабаровском крае двое мужчин обвиняются в даче взятки сотрудникам полиции, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в декабре полицейские выявили факт незаконной рубки леса в Верхнебуреинском районе, на деляне задержана бригада черных лесорубов. 22 декабря в поселке Сулук к стражам правопорядка обратились обвиняемые и предложили не продолжать проверку по факту незаконной рубки леса. За это они посулили полицейским 100 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, раскаялись.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела в рамках статьи «Дача взятки» УК РФ продолжается.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что в Приморье к реальному лишению свободы осуждены «черные лесорубы», причинившие многомиллионный экологический ущерб лесному фонду.

Екатерина Лапкина