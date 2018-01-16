Приморец незаконно вырубал лес в промышленном масштабе, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району.

Рубка дуба происходила на территории Заветнинского участкового лесничества. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 1 миллиона рублей.

Личность черного лесоруба уже установлена. Им оказался 33-летний житель Кавалеровского района. Он задержан и доставлен в отдел полиции, где успел дать признательные показания.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Санкции статьи предусматривают наказание виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что прибыльный бизнес «черных лесорубов» накрылся в Приморье.

Таисия Масина



