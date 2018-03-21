Офицер из Уссурийска осужден за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по ВВО.

Старший лейтенант приобрел самодельное огнестрельное оружие, а также боеприпасы – 8 патронов калибра 9 х 18 миллиметров, которые хранил у себя дома.

Уссурийским гарнизонным военным судом военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

Таисия Масина