Четверо российских военных погибли в Сирии в результате огня боевиков, сообщает DEITA.RU по материалам Минобороны России.

Двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте; еще пятеро военных получили ранения, двое из них скончались, несмотря на усилия медиков.

По данным ведомства, бой произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток - артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военнослужащими приняли бой.

«В ходе боя, длившегося около часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением», - сообщили в министерстве.

Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Дмитрий Санников