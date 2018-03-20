По факту смерти четырех человек в частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке возбуждено уголовное дело, сообщает DEITTA.RU. Об этом рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская.

Напомним, в понедельник, 19 марта, в 22 часа 44 минут пожарным стало известно о возгорании в частном жилом доме на улице Розничная. Огнеборцы прибыли на место происшествия через семь минут, но дом был уже полностью объят пламенем.

В 23 часа 26 минут пожар был локализован, а в 4 час 11 минут полностью ликвидирован. Пожарным удалось вывести из огня четыре человека, еще семь было эвакуировано. На месте пожара, также, были обнаружены четыре пострадавших человека без признаков жизни.

Отметим, по словам местных жителей, данный частный дом был официальным пристанищем для людей без определенного места жительства.

Екатерина Лапкина