Правительство России планирует в ближайшие 10 лет увеличить рынок автомобилей, работающих на газе, до 500 тысяч штук. Такое заявление сделал замминистра энергетики Кирилл Молодцов на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел 24-26 мая этого года, сообщает DEITA RU.

Также он добавил, что за 5 последних лет количество техники, работающей с использованием газобаллонного оборудования, увеличилось в два с половиной раза. В случае массового развития этого перспективного направления, уровень загрязнения воздуха в крупных городах может снизиться до 8 раз. Молодцов подчеркнул экологические выгоды при газификации городского транспорта и снижения уровня парникового эффекта.

Один из основных плюсов, которые заставляют автомобилистов устанавливать газобаллонное оборудование в машину – это доступная цена по сравнению с дизелем или бензином. «Я уверен, что как только популярность этого топлива начнет массово расти, то его стоимость сразу полезет вверх. Я, например, установил ГБО на свой «Прадо». Трудоемкое и недешевое дело (от 40 до 70 тысяч рублей), но теперь я спокоен, что ничего в машине не сдетанирует, двигатель работает чище и долговечнее, масло нужно менять в 2-3 раза реже. Из минусов – газовый баллон занимает в багажнике много места, вес на 40-50 увеличился, ну и самый главный недостаток – практически невозможно завестись в сильный мороз», рассказал автовладелец Игорь Сурков.

Стоит отметить, что замминистра энергетики Кирилл Молодцов уточнил, что Россия обладает третью всех мировых запасов природного газа и, по его мнению, «дефицита его у нас не будет никогда».

Максим Низкодубов