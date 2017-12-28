Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков поведал, от чего страдают сотрудники «Скорой», сообщает «Deita.ru».

По мнению чиновника, одной из основных проблем в работе оперативной медицинской службы является качество вызовов.

«Получается так, что от 70 до 80% вызовов скорой медицинской помощи, особенно бригад реанимации, приходится на вызовы «помазать зеленкой». Вот молодой человек, студент, неделю с температурой дома, к выходным ему заплохело еще больше. Он не соизволил сходить в поликлинику к врачу. Он вызывает «Скорую», когда температура за 40 – «Ой, я помираю, мама!» Ну, извините. На самом деле у «Скорой помощи» именно в этот момент какой-нибудь пожилой человек действительно с сердцем и ждет помощи. Это проблема по всей стране», - поделился Серебряков. Он отметил, что, согласно существующей системе принятия решений, происходит разделение вызовов – на экстренные и неотложные.

В случае предположительно угрожающего состояния «Скорая» должна приезжать за 20 минут: «И она приезжает на такие вызовы в 20 минут!» - заявил он. «По тем же нормативам Минздрава на неотложные вызовы карета скорой помощи может ехать 4 часа. При экстренных вызовах обслуживаются быстрее. Но вообще, перечень экстренных состояний резко ограничен, а все остальное это про - «у меня вот че-то плохо мне». Но это не оправдание, а просто официальная ситуация», - высказался вице-губернатор, признав вместе с тем и наличие острой кадровой проблемы: «По нормативам Минздрава должно быть 60 бригад на город Владивосток, в реальности 25 бригад» - сказал чиновник, обратив внимание, что в подобных условиях оперативную работу сотрудников «Скорой» существенно затрудняет иждивенческое отношение пациентов.

«Проблема иждивенчества на «Скорой помощи» - это когда люди ее вызывают, даже не ходя в поликлинику. Это удобно: приезжает врач, делает укол, уезжает. Пока, честно говоря, с этим сложно бороться, потому что у нас люди привыкли, что медицина бесплатная должна быть везде и всегда, особенно в «Скорой помощи». Так нельзя», - заключил вице-губернатор от здравоохранения, рассказав о том, что в этой связи проходит лицензирование неотложной помощи, как отдельной услуги, которую должна оказывать поликлиника на базе станции скорой медицинской помощи: «Для того, чтобы сотрудники, оказывающие те самые 80% вызовов, получали за это дополнительные деньги».

Кроме того, как признал вице-губернатор, одной из проблем материально технического обеспечения службы является периодически возникающий износ автопарка.

«У всех станций скорой помощи есть штат механиков и склады запчастей. На владивостокской станции есть все запчасти, абсолютно. (При этом, по словам чиновника, в следующем году Центральную подстанцию ждет проверка Контрольно-счетной палаты в связи с имеющимся жалобами от водителей.)

Но техника ломается, к сожалению, непредсказуемо, поэтому заключены договоры со станциями технического сервиса, которые достаточно оперативно устраняют неполадки» - рассказал Серебряков, добавив, что три года назад в крае был полностью обновлен автопарк скорой помощи:

«Но автомобили изнашиваются, бьются, поэтому идет регулярное пополнение. В этом году придет 18 автомобилей скорой помощи на край, которые будут отправлены на замену старой. Это постоянный процесс».

Андрей Горюнов