Мониторинг движения общественного транспорта накануне, 20 марта, провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока. Согласно результатам проверки, в час пик (время окончания четвертой пары в ДВФУ) с острова Русский автобусы уходят каждые три минуты, сообщили DEITA

«Проверку работы автобусов мы проводили на остановке «Кампус ДВФУ», которая находится радом с центральным входом на территорию кампуса, – рассказал главный специалист городского управления транспорта Дмитрий Тройнич. – Время проверки – с 15:00 до 16:00. Считается, что в это время с острова уехать сложнее всего, у студентов заканчивается учебный день. Нами установлено, что за 60 минут по направлению остров – город во Владивосток ушло 18 автобусов. Таким образом, интервал их движения составил чуть более трех минут».



Как подчеркнул Дмитрий Тройнич, речь идет об автобусах маршрутов № 15, 22д, 29, 63, 74, 75, 76 и 77. При этом учитывалась наполняемость машин. В среднем на остановке «Кампус ДВФУ» она составила от 30 до 80 %.



Студенты ДВФУ поделились своими наблюдениями, которые они сделали не в день проверки. "Я 76 за все время, сколько на кампусе живу - за три года - видел лишь однажды. Лично я редко, когда дожидаюсь 15 меньше, чем за 20 минут. Да и час пик все-таки после пятой пары больше, с 16:40 до 18:00. Семьдесят седьмой маршрут еще более-менее ходит. Пусть чиновники попробуют сесть в автобус на остановке Мини ТЭЦ, а я посмотрю", - поделился Вячеслав.

Михаил Грач