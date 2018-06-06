Сотрудники министерств и ведомств убеждены: для привлечения на службу квалифицированных кадров необходимо повысить оклад на 60 процентов, сообщает DEITA.RU.

Чтобы на государственной службе появились высококвалифицированные кадры, оклад необходимо поднять на 75 процентов. По мнению региональных чиновников, справедливой является прибавка к зарплате в размере 25–30 процентов, пишут Известия.

Удовлетворить зарплатные ожидания госслужащих можно, если увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что существует некоторый порог уровня зарплат, перешагнув который работники лучше трудиться не станут.

Екатерина Лапкина