Главврач Приморского краевого наркодиспансера Аркадий Юхименко находится на рабочем месте, заверили корреспондента DEITA.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

«Я только что разговаривала с Аркадием Валерьевичем, он жив-здоров. Все у него нормально, занимается рабочими вопросами», — заверила Ксения Гусенцова, пресс-секретарь департамента здравоохранения Приморского края.

В наркодиспансере вежливо сообщают, что главный врач на данный момент находится на совещании, но скоро должен обводиться.

Ранее поступила информация о том, что главврач Приморского краевого наркодиспансера, расположенного на улице Станюковича, задержан 23 марта. Причины задержания выясняются.

По информации источника, в спецоперации участвовали бойцы ОМОН. В самом медучреждении от комментариев отказались, сославшись на то, что ничего подозрительного сотрудники якобы не видели.

По информации УФСБ по Приморью, этим занимается полиция.

Екатерина Лапкина