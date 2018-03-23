Сколько выпускников в этом году будут сдавать экзамены, какие предметы самые популярные среди учащихся и какова вероятность, что ЕГЭ и ОГЭ в ближайшем времени будут отменены - эти вопросы 22 марта в администрации Приморья на пресс-конференции прозвучали в адрес заместителя директора департамента образования и науки Татьяны Хмель и специалиста по надзору и контролю в сфере образования Анны Шолоховой, сообщает DEITA.RU.

По словам Татьяны Хмель, в 2018 году в Приморском крае зарегистрировано 10 670 человек, которые будут сдавать Единый госэкзамен. Участие в ОГЭ, который сдается в 9-м классе, примут около 18 600 учащихся. Помимо обязательных, самыми популярными предметами остаются обществознание, физика, история и биология.

«2018-м процедура сдачи не будет изменена, экзамены пройдут по прошлогодним критериям. В пункте проведения обязательно будут находиться сотрудники отдела контроля и общественные наблюдатели. Будет вестись прямая видеотрансляция на участках, а контролировать весь экзаменационный процесс будут в ситуационном центре», - рассказала Анна Шолохова. Также специалист по контролю в сфере образования заметила, что на всех участках без исключения будут работать видеокамеры и в случае, если они зафиксируют нарушения учащегося, результаты могут быть аннулированы. Кроме того, в течение 3-х лет с момента сдачи экзамена видеозаписи хранятся на специальных серверах.

Стоит отметить, что в марте этого года группа депутатов Государственной Думы РФ выступила с инициативой об отмене ЕГЭ. На вопрос, действительно ли могут упразднить экзамены такого формата, Татьяна Хмель ответила отрицательно: «Не так давно Владимир Путин заявил, что система ЕГЭ хороша тем, что позволяет людям из отдаленных регионов поступать в федеральные вузы на равных с местными выпускниками. Далеко не у каждой семьи есть возможность привезти своего ребенка, например, в Москву, чтобы сдать вступительные экзамены. Поэтому отмены ЕГЭ в ближайшее время не предвидится».

На текущий год в краевом бюджете запланировано более 50 миллиона рублей на подготовку к ЕГЭ. Основная часть этих средств пойдет на обеспечение видеотрансляции из пунктов проведения экзамена. Кроме того, запланирована выплата компенсаций работникам пунктов сдачи ЕГЭ, а также верификаторам экзаменационных работ. Конечно же, в эту сумму входят и затраты на расходные материалы, на программное обеспечение, на обучение специалистов, участвующих в проведении экзамена.

Максим Низкодубов