Глава счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что систему оплаты труда госслужащих необходимо реформировать, сообщает DEITA.RU.

Она считает, что зарплаты чиновников надо привязать к показателям их эффективности, так как сейчас госслужащие одной и той же категории могут получать зарплату, различающуюся в два-три раза.

Как пишет РБК, Голикова поподчеркнула, что необходимо увеличить в составе зарплаты долю гарантированных выплат и установить четкую связь стимулирующих выплат с показателями эффективности и результативности деятельности госслужащих.

В настоящее время Министерство труда рассматривает различные модели оценки работы чиновников и системы показателей эффективности. Правительство для этих целей предлагает в 2018 году сократить предельную численность федеральных чиновников, а сэкономленный таким образом фонд оплаты труда направить на материальное стимулирование госслужащих.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что стало известно, почему зарплата депутата больше, чем врача.

Таисия Масина



