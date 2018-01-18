Чиновников России хотят перевести на сдельную системы оплаты труда
Глава счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что систему оплаты труда госслужащих необходимо реформировать, сообщает DEITA.RU.
Она считает, что зарплаты чиновников надо привязать к показателям их эффективности, так как сейчас госслужащие одной и той же категории могут получать зарплату, различающуюся в два-три раза.
Как пишет РБК, Голикова поподчеркнула, что необходимо увеличить в составе зарплаты долю гарантированных выплат и установить четкую связь стимулирующих выплат с показателями эффективности и результативности деятельности госслужащих.
В настоящее время Министерство труда рассматривает различные модели оценки работы чиновников и системы показателей эффективности. Правительство для этих целей предлагает в 2018 году сократить предельную численность федеральных чиновников, а сэкономленный таким образом фонд оплаты труда направить на материальное стимулирование госслужащих.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что стало известно, почему зарплата депутата больше, чем врача.
Таисия Масина