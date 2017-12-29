За 2017 год жителей Земли стало на 78, 5 миллиона человек больше, сообщает «Deita.ru».

Таким образом, прирост населения составил 1, 07 процента.

По данным Бюро переписи США, к началу 2018 года численность населения Земли составит 7 444 443 881 человек.

Как отмечается в источнике, в январе 2018 года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, а умирать - 1,8 человека.

Специалисты подчитали, что в 2050 году на Земле будут жить около девяти миллиардов человек.

Ирина Петрова