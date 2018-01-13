Только россияне вскоре останутся в составе "Адмирала", сообщает Deita.ru.

Об этом сообщил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В составе команды два канадца: защитник Шон Морриссон и нападающий Мартен Сен-Пьер. По словам Тарасенко, в крае готовятся сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.

"Начали с "Адмиралом" наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском "Куньлунь", где одни американцы, канадцы и финны", - сказал губернатор.

Михаил Грач