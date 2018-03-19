Как проходили выборы президента РФ во Владивостоке узнал корреспондент DEITA.RU, который работал в составе участковой избирательной комиссии.

Работа избирательной комиссии начинается задолго до дня голосования. В этом году комиссии приступили к ней ещё в феврале. Она заключалась в подготовке к проведению выборов, а именно: дежурства на избирательном участке, приём заявок на голосование вне помещения для голосования, подготовка избирательного участка и документов к проведению выборов.

18 марта все члены избирательной комиссии были на рабочем месте с 7 часов утра. К 8 часам стали подходить наблюдатели, которые особо тщательно следили за всем происходящим и фиксировали у себя все данные по явке избирателей, действиям комиссии и подсчёту голосов. Первый избиратель ждал начала голосования уже с 7 часов 45 минут. Основная часть избирателей приходит до обеда, но есть и те, кто прибегает без пяти минут до закрытия участка.

В холодное время года пожилым и больным людям очень тяжело самостоятельно добраться до избирательного участка. Особенно сложно, когда он находится на сопке, а подьём к нему покрыт льдом. Заявления о голосовании вне помещения для голосования поступали до 14 часов 18 марта. На выезд обязаны ехать 2 члена УИКа в сопровождении сотрудника полиции, по желанию с ними может отправиться 1 наблюдатель. В сентябре число заявлений обычно не превышает 15 штук, в марте их количество доходило до 50 штук на каждом участке. Люди очень ждут в гости членов избирательной комиссии. Выборы для них – это праздник! Так говорят сами избиратели и поздравляют всех с днём выборов. Многие предлагают остаться и выпить чая или более горячительные напитки, угощают сладким. Остальные с трудом открывают дверь из-за тяжёлого состояния здоровья. Пенсионеры и инвалиды живут очень бедно, но всё-таки верят в то, что их жизнь наладится, поэтому и голосуют. За теми, кто не встаёт с кровати, присматривают родственники. Так, по одному из адресов нам открыла дочь Светланы Ивановны, инвалида II группы. При виде избирательной комиссии пожилая женщина воскликнула, как она рада, что к ней пришли, а потом расплакалась. По следующему адресу проживала Ирина Петровна. Одним глазом она совсем ничего не видит, второй ещё позволяет разглядеть очертания предметов и людей. Чтобы проголосовать, ей понадобилась помощь другого избирателя, так как члены комиссии не могут нарушать тайну голосования. Для этого ей пришлось подняться на третий этаж, к своей соседке Ирине Петровне, которая тоже является инвалидом – у неё нет ноги. Все избиратели благодарили комиссию за то, что про них не забыли, и они могут наравне со всеми осуществить свой гражданский долг.

В 20 часов избирательный участок закрывается и начинается гашение неиспользованных бюллетеней и подсчёт голосов. Особый интерес при проверке бюллетеней составляют различные надписи и послания. Большая часть посланий находилось в графе с фамилией Путин: «Обратите внимание на пенсионеров! Им не на что жить!». На другом бюллетени было открытое признание в любви к президенту: «Я вас люблю», с галочкой в нужной ячейке. Третья надпись гласила: «Если на 4 года – то да, а так нет». На одном из испорченных бюллетенях была надпись: «Демократия - это миф».

Подсчёт голосов осуществлялся гласно, каждым членом УИК по очереди под видеокамерами. За процессом следили все наблюдатели. Итоги голосования в УИК сохранили общероссийскую тенденцию: первое место досталось действующему президенту РФ, второе получил Павел Грудинин, третье – Владимир Жириновский, четвёртое – Ксения Собчак, остальные кандидаты набрали меньшее количество голосов.

Елена Краснова





