скорая
Источник изображения: «Deita.ru»

В Приморье мужчина упал в трюм судна в торговом порту, сообщает Deita.ru. 

В вечернее время в больницу врачи скорой доставили 59-летнего мужчину с травмами и ушибами, полученными на рабочем месте. По словам самого пострадавшего, он находился на одном из судов в торговом порту, когда потерял равновесие и упал с палубы в трюм. 

В результате случившегося врачи диагностировали у моряка ушиб головного мозга и госпитализировали его в нейрохирургическое отделение. 

По факту несчастного случая на производстве сотрудники полиции проводят проверку.

Игорь Бегунов

 

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