В Приморье мужчина упал в трюм судна в торговом порту, сообщает Deita.ru.

В вечернее время в больницу врачи скорой доставили 59-летнего мужчину с травмами и ушибами, полученными на рабочем месте. По словам самого пострадавшего, он находился на одном из судов в торговом порту, когда потерял равновесие и упал с палубы в трюм.

В результате случившегося врачи диагностировали у моряка ушиб головного мозга и госпитализировали его в нейрохирургическое отделение.

По факту несчастного случая на производстве сотрудники полиции проводят проверку.

Игорь Бегунов