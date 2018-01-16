16 Январь 2018, 18:05
ЧП в торговом порту: моряк экстренно доставлен в больницу
Источник изображения: «Deita.ru»
В Приморье мужчина упал в трюм судна в торговом порту, сообщает Deita.ru.
В вечернее время в больницу врачи скорой доставили 59-летнего мужчину с травмами и ушибами, полученными на рабочем месте. По словам самого пострадавшего, он находился на одном из судов в торговом порту, когда потерял равновесие и упал с палубы в трюм.
В результате случившегося врачи диагностировали у моряка ушиб головного мозга и госпитализировали его в нейрохирургическое отделение.
По факту несчастного случая на производстве сотрудники полиции проводят проверку.
Игорь Бегунов