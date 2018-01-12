Сотрудники патрульно-постовой службы города Уссурийска во время дежурства задержали трех подростков, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс - службе ОМВД России по г. Уссурийску.

Они повредили картонные макеты с изображением волонтера и заслуженного артиста и преподавателя театральных дисциплин, установленные на центральной площади города.

Всех троих доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и причин подобного поведения. Однако, пользователи соцсети уже нашли несколько объяснений такому варварству. Одни утверждают, что подросткам, в буквальном смысле, в Уссурийске заняться нечем, вот и маются от безделья. Другие предположили, что несовершеннолетние страдают от недостатка внимания и таким образом его к себе привлекают. Третьи же ужасаются, вспоминая недавние инциденты - "белочек убили,пожертвования фонду помощи бездомным животным украли,скульптуры разломали, что дальше?".

Тем временем сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения и проводят проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что у некоторых подростков в Приморье не осталось ничего святого.

Таисия Масина