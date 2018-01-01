Значительная часть приморцев новогодние каникулы проведет в туристических путешествиях или в поездках к родственникам в центральной части России. Как подготовить свой автомобиль к недельному отсутствию хозяина, корреспондент «Deita.ru» выяснял вместе с автомехаником с 22-летним стажем Евгением Крюковым.

Полный бак – залог здоровья

Прежде всего необходимо направиться на ближайшую автозаправочную станцию и залить в бак топлива. Сколько? Чем больше – тем лучше. Дело в том, что приморской зимой нередки большие перепады влажности и температуры воздуха. Как мы знаем из школьного курса физики, такие условия идеальны для образования на металлических предметах водяного конденсата. Вода, как известно, несгораема. Значит, чем больше будет в бензобаке воды, тем машина хуже поедет, если вообще заведется. Придется промывать топливную систему, а в худших случаях возникнут проблемы с двигателем и бензонасосом. Капитальный ремонт двигателя – удовольствие не из дешевых, поэтому не стоит искушать судьбу: чем больше зимой топлива в баке, тем лучше.

Не трогайте дворника, пусть спит

Многие водители, оставляя свой автомобиль на открытой стоянке, поднимают дворники. Некий смысл в этом действии есть: при морозных температурах не исключено примерзание резинки к стеклу. При этом, если включить дворники, то резинка может оторваться. В случае, если морозом их прихватило намертво, то может сгореть электромотор, приводящий в движение автомобильные стеклоочистители.

От этих бед есть простое средство – не включать дворники пока лобовое стекло не отогреется. Что до поднятия щеток стеклоочистителей, то лучше этого не делать. Немногие задумываются над тем, что пружины рычагов, прижимающих дворники, быстрее изнашиваются. В результате уменьшается сила прижатия дворника к стеклу. Автолюбитель, раз за разом меняющий «не работающие» щетки, не сразу догадается, что дело не в них, а в пружинах.

Плюс-минус

Аккумулятор имеет свойство разряжаться при длительной стоянке. На бортовую сеть автомобиля ведь его питание подается в любом случае, даже при выключенном зажигании. На ту же сигнализацию, например. Поэтому лучшим решением будет зимой снять его и забрать в сухое теплое помещение, то есть домой. Или в гараж? Если есть гараж, то для вас совет некритичен, можно оставить аккумулятор на штатном месте. А вот на стоянке под открытым небом после недельного отсутствия да на морозе, есть серьезные шансы обнаружить аккумулятор разряженным если не в «ноль», то до степени невозможности крутануть стартер и завестись.

Забыть про ручник

Коварные перепады температуры и влажности могут привести к примерзанию тормозных колодок к барабанам, если вы поставили автомобиль на ручной тормоз. Даже если перед постановкой на «прикол» вы энергично нажимали на педаль тормоза, просушивая колодки, эта операция совершенно ничего не гарантирует. Тепло-холодно, влажность-конденсат, и готово примерзание, подобное ситуации с дворниками. Только если стеклоочистители можно «вылечить» обогревом лобового стекла, то с колодками такой номер не пройдет – «печку» на них не направишь. При трогании с места они с большой долей вероятности поспособствуют обрыву троса ручного тормоза. Поэтому при длительной стоянке рычаг «ручника» не трогаем. Положения «P» на автоматической коробке передач вполне достаточно, чтобы машина никуда не укатилась.

Дмитрий Санников