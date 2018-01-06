2018 год принесет с собой не только снижение ставок по кредитам, но и по вкладам. Россияне станут активнее брать автокредиты и необеспеченные потребительские кредиты, сообщает Deita.ru. Такой прогноз дают российские эксперты.

Предполагается, что ставки по вкладам и по ссудам опустятся на несколько процентов. Если инфляция 2018 года не превысит пяти процентов, то ставки по кредитам упадут на 1,5–2 процента, при этом на полтора процента снизятся и ставки по вкладам. Согласно прогнозам инфляция в 2018 году сохранится на уровне минувшего года, а в 2017-м она составила чуть больше трех процентов.

Граждане, благодаря стабильности дохода, вернутся к вопросу больших и важных покупок. Для этого они станут активно прибегать банковскому кредитованию. В первую очередь речь идет о автокредитах и необеспеченных потребительских кредитах.

Екатерина Лапкина