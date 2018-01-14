Пятница у жительницы Владивостока удалась на славу. Поздно вечером она в одной тоненькой кофточке и леггинсах устроила «интимные» танцы на капоте авто, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал популярный паблик vdk_lady.

«Что с ней, ребят? Объясните мне. Все нормально у вас, девушка?» — спрашивает автор ролика у танцовщицы. Услышав ответ и сделав вывод, что девушка изрядно перебрала с алкоголем, он дал совет всем представительницам прекрасного пола: «Девушки, если вы меня слышите, не пейте по пятницам».

Отметим, что большинство комментаторов осудили поведение девушки. Однако нашлись и те, кто убежден в том, что каждый вправе сам выбирать, как проводить свободное время. «...тут святые все. Куражит девчонка. Что такого?» — удивился пользователь Instagram.

Екатерина Лапкина