Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с сообщениями, что через некоторое время их карта будет заморожена, если не провести некоторые операции, сообщает Deita.ru. Об этом информирует РИА ФАН.

По словам зампред правления Сбербанка Станислава Кузнецова, такие звонки, действительно, поступают многим гражданам. Если такой звонок все-таки поступил, нужно сразу понимать — это мошенники. Лучше сразу же положить трубку и самостоятельно перезвонить в колл-центр.

Еще одна уловка мошенников — это смс-сообщение, которое информирует о блокировки карты. Банк не шлет таких сообщений.

Екатерина Лапкина