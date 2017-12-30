Главу Роснано Анатолия Чубайса обокрали на внушительную сумму, сообщает «Deita.ru».

Ущерб по делу о краже имущества следствие оценило в миллиард рублей. Имущество включает в себя жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья.

По данному делу проходят его бывший управляющий имуществом Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев, который обвиняется в краже внутреннего оборудования дома на 68 миллионов рублей.

Напомним, Сучков арестован в июне текущего года, а в сентябре 2016 года стало известно, что он оформил в собственность усадьбу Чубайса на 40 миллионов долларов, при этом утверждая, что его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.



На данный момент устанавливаются все обстоятельства нашумевшего дела.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что у Чубайса журналисты и чеченцы вымогают деньги.

Таисия Масина