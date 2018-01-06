Иначе как чудом нельзя назвать спасение пешеходов в ситуации, которая произошла в Новосибирске, сообщает «Deita.ru».

Инцидент зафиксирован камерой наружного видеонаблюдения, запись которой оказалась в распоряжении портала Блокнот, на проспекте Маркса. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, как внедорожник Lexus, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, протаранил ограждение и рекламный столб, а затем вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди.

Две женщины, стоявшие с ребенком на тротуаре, успели среагировать и прижаться к дверям магазина. Кроме того, повезло и молодому человеку, находившемуся на пути следования авто - кто-то, идущий сзади, дернул его за капюшон и отбросил в сторону.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что две машины сбили мать с ребенком на переходе во Владивостоке.

Таисия Масина